Российская легкоатлетка дисквалифицирована за допинг

Новости спорта: Ксения Савина дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

Российская легкоатлетка Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 6 мая 2019 года. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

В мае 2018 года взятая у Савиной допинг-проба дала положительный результат. В сентябре легкоатлетку отстранили от соревнований.

Но для выступления на международных соревнованиях Савина воспользовалась паспортом украинской спортсменки Галины Сышко, которая завершила карьеру восемь лет назад.

До 2014 года крымская легкоатлетка Савина выступала за Украины. После аннексии Крыма Савина стала выступать за Россию. В 2017 году на чемпионате России по легкой атлетике Савина выиграла бронзовую медаль в беге на 800 м.