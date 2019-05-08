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Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
11:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Чемпион UFC должен был посетить Манчестер, Мидлендс и Лондон.

Турне чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова по Великобритании отменено, сообщает ТАСС.

Источник отмечает, что тур отменен по причинам, которые в команде Хабиба обсуждать не могут.

Планировалось, что боец MMA посетит Манчестер (12 июня), Мидлендс (14 июня) и Лондон (15 июня).

Хабиб свой последний бой провел осенью прошлого года против Конором Макгрегором, защитив чемпионский титул. Нурмагомедов победил ирландца досрочно удушающим приемом.

Нурмагомедов назвал имя своего следующего соперника

Напомним, свой следующий бой россиянин должен провести против американца Дастина Порье в Абу-Даби (ОАЭ) 7 сентября.

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MMA, UFC, Новости ММА, Хабиб Нурмагомедов.
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