Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию: состав команды

Новости спорта: Сборная Украины поучаствует в квалификационном турнире Всемирных пляжных игр в американском Сан-Диего

Прошлой ночью сборная Украины по пляжному футболу вылетела в Испанию, где поучаствует в квалификационном турнире Всемирных пляжных игр в американском Сан-Диего, сообщает официальный сайт ФФУ.

Уже в 1/8 финала подопечные Евгения Вареницы сыграют со сборной Азербайджана, с которой накануне провели два спарринга в Баку (4:3, 3:3).

Отметим, что на квалификацию в Испанию тренер сборной взял 12 игроков национальной команды.

Вратари: Виталий Сидоренко (Артур Мьюзик), Андрей Неруш (Евроформат)

Полевые: Дмитрий Медведь (ХИТ), Роман Пачев (Сити), Юрий Щерица, Максим Войток (оба — Гриффин), Олег Зборовский (Выбор), Константин Макеев, Иван Глуцкий (оба — Артур Мьюзик), Дмитрий Войтенко, Максим Хижняк (оба — Евроформат), Андрей Пашко (Альтернатива)

Четыре прямые путевки на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего получат полуфиналисты отборочного турнира в Испании, пятую разыграют команды, которые проиграют в 1/4 финала.