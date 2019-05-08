Скачать
Среда, 08.05.2019
Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Как выглядит дочь Виктора Леоненко (Фото)
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Бой Усика с Такамом перенесен из-за травмы украинца
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор
Шевченко огласил список легионеров на июньский сбор

Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию: состав команды

Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию: состав команды
12:23 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Сборная Украины поучаствует в квалификационном турнире Всемирных пляжных игр в американском Сан-Диего

Прошлой ночью сборная Украины по пляжному футболу вылетела в Испанию, где поучаствует в квалификационном турнире Всемирных пляжных игр в американском Сан-Диего, сообщает официальный сайт ФФУ.

Уже в 1/8 финала подопечные Евгения Вареницы сыграют со сборной Азербайджана, с которой накануне провели два спарринга в Баку (4:3, 3:3).

Отметим, что на квалификацию в Испанию тренер сборной взял 12 игроков национальной команды.

Вратари: Виталий Сидоренко (Артур Мьюзик), Андрей Неруш (Евроформат)

Полевые: Дмитрий Медведь (ХИТ), Роман Пачев (Сити), Юрий Щерица, Максим Войток (оба — Гриффин), Олег Зборовский (Выбор), Константин Макеев, Иван Глуцкий (оба — Артур Мьюзик), Дмитрий Войтенко, Максим Хижняк (оба — Евроформат), Андрей Пашко (Альтернатива)

Четыре прямые путевки на Всемирные пляжные игры в Сан-Диего получат полуфиналисты отборочного турнира в Испании, пятую разыграют команды, которые проиграют в 1/4 финала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пляжный футбол, Новости пляжного футбола, Сборная Украины по пляжному футболу.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко – Кэмпбелл: букмекеры назвали фаворита боя
02 Ливерпуль - Барселона: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
03 Ливерпуль - Барселона: события матча
04 Гениальный угловой Ливерпуля, который вывел их в финал ЛЧ (Видео)
05 Ливерпуль в неимоверном матче обыграл Барселону и вышел в финал Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь