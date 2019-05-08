Олимпийская чемпионка вызвала Нурмагомедова в октагон

Новости спорта: Кайла Харрисон вызвала Хабиба Нурмагомедова на бой.

Двукратная победительница Олимпийских игр в дзюдо Кайла Харрисон, выступающая в ММА-промоушене PLF, заявила, что смогла бы победить чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. По мнению Харрисон, она бы победила Нурмагомедова в поединке по правилам дзюдо.

«Победила бы я Хабиба? В матче по правилам дзюдо я точно побью его. Уверена на сто процентов, нет никаких сомнений», — цитирует Харрисон TMZ.

Отметим, что Кайла выигрывала золотые медали Олимпийских игр в Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016) в весовой категории до 78 кг. Нурмагомедов является побеждённым бойцом ММА. Россиянину предстоит защищать чемпионский титул в сентябре. Следующим соперником Хабиба должен стать Дастин Порье.

Напомним, Нурмагомедов отменил тур по Великобритании.