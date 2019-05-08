Украинская биатлонистка завершила карьеру

Новости спорта: Наивысшим достижением в карьере 24-летней биатлонистки Марии Кручевой является победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира

Уход Кручовой из профессионального биатлона подтвердил государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев. По его словам, уроженка Тернополя решила сосредоточиться на личной жизни.

Ожидается, что вскоре Кручова выйдет замуж за лидера мужской сборной России Александра Логинова, известного по крупному допинговому скандалу.

Кручова только в прошлом сезоне на этапе в Солт-Лейк-Сити дебютировала в Кубке мира. Дебют Марии выдался откровенно неудачным – лишь 73-е место в спринте.

Свою главную победу в карьере Кручова оформила на юниорском уровне – в 2015 году Мария стала победительницей спринта на этапе Кубка IBU.