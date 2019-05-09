Деревянченко возглавил рейтинг IBF в среднем весе

Новости спорта: Украинский боксер является обязательным претендентом на пояс чемпиона мира.

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) поднялся на первое место рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), о чем свидетельствует его обновленная версия.

После победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО) украинец поднялся с 3 на 1 место в рейтинге. На данный момент Деревянченко является официальным претендентом на бой за титул чемпиона мира по версии IBF, которым сейчас владеет Сауль Альварес (52-1-2, 25 КО).

Кроме того, в топ-10 рейтинга IBF находится еще один украинец – боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (15-0-1, 10 КО), – который опустился с 7 на 8 место. Хегай в последнем бою техническим нокаутом победил представителя Танзании Хайдари Мчаньо (10-6-4, 4 КО).