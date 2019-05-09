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Гандбол: лидер Мотора покинет клуб

Гандбол: лидер Мотора покинет клуб
11:25 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: ГК Мотор

Новости спорта: Алексей Шинкель не планирует продолжать карьеру в Украине.

Белорусский полусредний Алексей Шинкель (рост 2м 10 см) после двух лет выступлений за «Мотор» покинет Запорожье. По окончании сезона он станет игроком венгерского клуба «Балотонфюред».

Информацию об этом XSPORT подтвердили в «Моторе». Контракт белоруса с «Балотонфюред» рассчитан на два года. «Шинкелю» не удалось стать игроком основы запорожского клуба. В Лиге чемпионов он забросил 19 мячей в прошлом сезоне и 8 мячей в сезоне 2018/2019.

Напомним македонский линейный «Мотора» Жарко Пешевски продолжит карьеру в Бундеслиге, а польский полусредний Павел Пачковски станет игроком титулованного венгерского клуба.

 

11 мая «Мотор» может гарантировать себе золото Суперлиги. Для этого команде Николая Степанца нужно победить ZTR.

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Гандбол, ГК Мотор, Новости гандбола, Алексей Шинкель.
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