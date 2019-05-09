Биатлонистка Кручова опровергла информацию о завершении карьеры

Новости спорта: Украинская биатлонистка не покидает спорт.

Накануне государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев сообщил, что Мария Кручова завершила карьеру и сделала выбор в пользу личной жизни. В ближайшее время биатлонистка из Тернополя должна выйти замуж за россиянина Александра Логинова.

На своей странице в Instagram Кручова отметила, что информация об ее уходе из биатлона не соответствует действительности.

"Тренировки продолжаются, и погода этому способствует. Спортивную карьеру не завершаю, как об этом активно начали писать. Всем добра", - написала украинка.

Стоит отметить, что Кручова не попала ни в основу, ни в резерв сборной Украины для подготовки к сезону 2019-2020.