ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей

Игры группового этапа ЧМ-2019 будут проходить каждый день с 10 по 21 мая, четверьфиналы — 23 мая, полуфиналы 25-го, а финал и матч за бронзу состоится 26 мая 2019 года.
Предварительный этап проводится по круговой системе - каждая команда играет с каждой. Четыре команды с каждой группы выходят в четвертьфинал. Две худшие сборные по итогам группового этапа чемпионата мира вылетят в Дивизион IA. Их места займут команды Казахстана и Беларуси.
Группа A: Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания.
Группа B: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия.
Группа А
Пятница, 10 мая
17:15 Финляндия – Канада
21:15 США – Словакия
Суббота, 11 мая
13:15 Дания – Франция
17:15 Германия – Великобритания
21:15 Словакия – Финляндия
Воскресенье, 12 мая
13:15 США – Франция
17:15 Дания – Германия
21:15 Великобритания – Канада
Понедельник, 13 мая
17:15 США – Финляндия
21:15 Словакия – Канада
Вторник, 14 мая
17:15 Великобритания – Дания
21:15 Германия – Франция
Среда, 15 мая
17:15 США – Великобритания
21:15 Германия – Словакия
Четверг, 16 мая
17:15 Канада – Франция
21:15 Финляндия – Дания
Пятница, 17 мая
17:15 Франция – Словакия
21:15 Финляндия – Великобритания
Суббота, 18 мая
13:15 Дания – США
17:15 Канада – Германия
21:15 Великобритания – Словакия
Воскресенье, 19 мая
17:15 Германия – США
21:15 Франция – Финляндия
Понедельник, 20 мая
17:15 Франция – Великобритания
21:15 Канада – Дания
Вторник, 21 мая
13:15 Финляндия – Германия
17:15 Словакия – Дания
21:15 Канада – США
Группа В
Пятница, 10 мая
17:15 Россия – Норвегия
21:15 Чехия – Швеция
Суббота, 11 мая
13:15 Швейцария – Италия
17:15 Латвия – Австрия
21:15 Норвегия – Чехия
Воскресенье, 12 мая
13:15 Россия – Австрия
17:15 Италия – Швеция
21:15 Латвия – Швейцария
Понедельник, 13 мая
17:15 Россия – Чехия
21:15 Норвегия – Швеция
Вторник, 14 мая
17:15 Италия – Латвия
21:15 Швейцария – Австрия
Среда, 15 мая
17:15 Швейцария – Норвегия
21:15 Россия – Италия
Четверг, 16 мая
17:15 Швеция – Австрия
21:15 Чехия – Латвия
Пятница, 17 мая
17:15 Австрия – Норвегия
21:15 Чехия – Италия
Суббота, 18 мая
13:15 Латвия – Россия
17:15 Италия – Норвегия
21:15 Швеция – Швейцария
Воскресенье, 19 мая
17:15 Австрия – Чехия
21:15 Швейцария – Россия
Понедельник, 20 мая
17:15 Швеция – Латвия
21:15 Австрия – Италия
Вторник, 21 мая
13:15 Чехия – Швейцария
17:15 Норвегия – Латвия
21:15 Швеция – Россия
Четвертьфинал
Четверг, 23 мая
17:15
17:15
21:15
21:15
Полуфинал
Суббота, 25 мая
16:15
20:15
Матч за 3 место
Воскресенье, 26 мая
16:45
Финал
Воскресенье, 26 мая
21:15