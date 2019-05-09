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ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей

ЧМ-2019 по хоккею: календарь и расписание матчей
19:31 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Полное расписание и календарь матчей группового этапа и плей-офф Чемпионата Мира 2019 года по хоккею в Словакии (Братислава и Кошице).

Игры группового этапа ЧМ-2019 будут проходить каждый день с 10 по 21 мая, четверьфиналы — 23 мая, полуфиналы 25-го, а финал и матч за бронзу состоится 26 мая 2019 года.

Предварительный этап проводится по круговой системе - каждая команда играет с каждой. Четыре команды с каждой группы выходят в четвертьфинал. Две худшие сборные по итогам группового этапа чемпионата мира вылетят в Дивизион IA. Их места займут команды Казахстана и Беларуси.

Группа A: Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, Франция, Великобритания.

Группа B: Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, Латвия, Италия.

Группа А

Пятница, 10 мая

17:15 Финляндия – Канада

21:15 США – Словакия

Суббота, 11 мая

13:15 Дания – Франция

17:15 Германия – Великобритания

21:15 Словакия – Финляндия

Воскресенье, 12 мая

13:15 США – Франция

17:15 Дания – Германия

21:15 Великобритания – Канада

Понедельник, 13 мая

17:15 США – Финляндия

21:15 Словакия – Канада

Вторник, 14 мая

17:15 Великобритания – Дания

21:15 Германия – Франция

Среда, 15 мая

17:15 США – Великобритания

21:15 Германия – Словакия

Четверг, 16 мая

17:15 Канада – Франция

21:15 Финляндия – Дания

Пятница, 17 мая

17:15 Франция – Словакия

21:15 Финляндия – Великобритания

Суббота, 18 мая

13:15 Дания – США

17:15 Канада – Германия

21:15 Великобритания – Словакия

Воскресенье, 19 мая

17:15 Германия – США

21:15 Франция – Финляндия

Понедельник, 20 мая

17:15 Франция – Великобритания

21:15 Канада – Дания

Вторник, 21 мая

13:15 Финляндия – Германия

17:15 Словакия – Дания

21:15 Канада – США

Группа В

Пятница, 10 мая

17:15 Россия – Норвегия

21:15 Чехия – Швеция

Суббота, 11 мая

13:15 Швейцария – Италия

17:15 Латвия – Австрия

21:15 Норвегия – Чехия

Воскресенье, 12 мая

13:15 Россия – Австрия

17:15 Италия – Швеция

21:15 Латвия – Швейцария

Понедельник, 13 мая

17:15 Россия – Чехия

21:15 Норвегия – Швеция

Вторник, 14 мая

17:15 Италия – Латвия

21:15 Швейцария – Австрия

Среда, 15 мая

17:15 Швейцария – Норвегия

21:15 Россия – Италия

Четверг, 16 мая

17:15 Швеция – Австрия

21:15 Чехия – Латвия

Пятница, 17 мая

17:15 Австрия – Норвегия

21:15 Чехия – Италия

Суббота, 18 мая

13:15 Латвия – Россия

17:15 Италия – Норвегия

21:15 Швеция – Швейцария

Воскресенье, 19 мая

17:15 Австрия – Чехия

21:15 Швейцария – Россия

Понедельник, 20 мая

17:15 Швеция – Латвия

21:15 Австрия – Италия

Вторник, 21 мая

13:15 Чехия – Швейцария

17:15 Норвегия – Латвия

21:15 Швеция – Россия

Четвертьфинал

Четверг, 23 мая

17:15

17:15

21:15

21:15

Полуфинал

Суббота, 25 мая

16:15

20:15

Матч за 3 место

Воскресенье, 26 мая

16:45

Финал

Воскресенье, 26 мая

21:15

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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