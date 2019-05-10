Лидер сборной Канады пропустит ЧМ-2019 по хоккею

Новости спорта: Форвард Джон Таварес получил серьезное повреждение на тренировке.

Нападающий сборной Канады Джон Таварес пропустит чемпионат мира 2019 года из-за сложной травмы верхней части тела. Об этом информирует официальный сайт национальной команды.

Игрок «Торонто Мэйп Лифс» получил повреждение на тренировке, после чего его сразу доставили в больницу на медицинское обследование.

28-летний Таварес в 82 матчах регулярного сезона Национальной хоккейной лиги записал в актив 88 очков, забив 47 шайб и отдав 41 результативную передачу при показателе полезности «+19». В розыгрыше Кубка Стэнли на его счету 5 (2+3) баллов и «-5».

На чемпионате мира в Словакии сборная Канады попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Первый матч канадцы проведут 10 мая против Финляндии.