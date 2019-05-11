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Назван следующий соперник Тони Фергюсона

Назван следующий соперник Тони Фергюсона
13:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тони Фергюсон проведет бой 8 июня в Чикаго.

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон проведет бой против Дональда Серроне в рамках UFC 238, который состоится в Чикаго, сообщает ESPN.

Фергюсон имеет в своем арсенале 24 победы и 3 поражения, в то время, как у Серроне 36 побед и 11 поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. В 2019 году он вернулся в легкий вес из полусреднего и уже успел провести два успешных поединка - против Александра Эрнандеса и Эла Яквинты.

Отметим, что главным боем UFC 238 станет поединок между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом за пояс в легчайшем весе.

Отметим, что в конце апреля президент UFC заявил, что Фергюсону пока рано выступать. Ранее сообщалось, что Фергюсон начал тренироваться с известным тренером Фредди Роучем.

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UFC, Тони Фергюсон, Новости UFC, Дональд Серроне, UFC 238.
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