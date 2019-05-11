Словакия сотворила главную сенсацию ЧМ-2019 по хоккею, обыграв США

Сборная США в первом матче уступила хозяевам чемпионата мира 2019 по хоккею сборной Словакии (1:4).
В составе американцев единственной шайбой отличился Алекс Дебринкэт. За словаков забивали: Матуш Сукель, Эрик Чернак, Томаш Татар, Михаил Криштоф.
США - Словакия 1:4
США: Шнайдер, Демко, Сутер, Мартинес, Хэнифин, Шей, Хьюз, Айкел, Крайдер, Келлер, Дебринкэт, Годро, Ларкин, Хьюз, ван Римсдайк, Кейн, Райан, Уайт, Гленденинг, Ватрано
Словакия: Рыбар, Чильяк, Секера, Чернак, Маринчин, Ярош, Фегервары, Дялога, Кох, Чайковски, Криштоф, Паник, Татар, Сукель, Надь, Студенич, Лантоши, Зиго, Дане1, Буц, Лишка, Лунтер