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ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая

ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая
09:43 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 11 мая

11 мая, во второй игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Швейцарии и Италии, Латвии и Австрии, Норвегии и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии.

 Расписание матчей ЧМ-2019 по хоккею 11 мая:

Суббота, 11 мая

Группа A. 13:15. Дания – Франция

Группа B. 13:15. Швейцария – Италия

Группа A. 17:15. Германия – Великобритания

Группа B. 17:15. Латвия – Австрия

Группа A. 21:15. Словакия – Финляндия

Группа B. 21:15. Норвегия – Чехия

Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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