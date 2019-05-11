ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 11 мая

Новости спорта: Предлагаем вашему вниманию расписание матчей 11 мая

11 мая, во второй игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся шесть матчей. В Братиславе встретятся сборные Швейцарии и Италии, Латвии и Австрии, Норвегии и Чехии, а в Кошице померятся силами сборные Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии.

Расписание матчей ЧМ-2019 по хоккею 11 мая:

Суббота, 11 мая

Группа A. 13:15. Дания – Франция

Группа B. 13:15. Швейцария – Италия

Группа A. 17:15. Германия – Великобритания

Группа B. 17:15. Латвия – Австрия

Группа A. 21:15. Словакия – Финляндия

Группа B. 21:15. Норвегия – Чехия

Турнир завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции.