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Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане

Карлсен выиграл рапид на этапе Grand Chess Tour в Абиджане
09:53 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:

0 мая в Абиджане (Кот-д’Ивуар) состоялись заключительные три тура рапида первого этапа серии Grand Chess Tour. За победу начисляется 2 очка, за ничью — 1.

Турнир выиграл действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, набравший 15 очков. На 3 очка от лидера отстал американский гроссмейстер Хикару Накамура. По 11 очков в активе у француза Максима Вашье-Лаграва и американца Уэсли Со. Россиянин Сергей Карякин делит 7-8-е места с болгарином Веселином Топаловым.

11 и 12 мая участники сыграют два круга в блиц.

Grand Chess Tour. Рапид. Итоговое положение

1. Магнус Карлсен — 15 очков.

2. Хикару Накамура – 12.

3-4. Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со — по 11.

5. Дин Лижэнь – 10.

6. Вэй И – 9.

7-8. Сергей Карякин, Веселин Топалов — по 6.

9-10. Ян Непомнящий, Бассем Амин — по 5.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Новости шахмат, Grand Chess Tour.
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