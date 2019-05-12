Лима во втором раунде нокаутировал Пейджа

Новости спорта: Бразилец Дуглас Лима неожиданно нанес первое поражение в карьере Майклу Пейджу в рамках турнира Bellator 221.

В Розмонте (США) на турнире Bellator 221 в рамках полуфинала Гран-при полусредневесов бразилец Дуглас Лима (31-7) нокаутировал во втором раунде британца Майкла Пейджа (14-1).

Более техничный Пейдж с начала боя завладел полным преимуществом. За счет своего футворка британец уверенно разбивал соперника с дистанции и сам не получал никакого вреда. Обескураженный бразилец попросту не знал, что делать из соперником. Он попытался перевести соперника в партер, но там ничего сделать не смог.

Во втором раунде история разгрома продолжалась до лоу-кика, которым Лима сбил соперника с ног. Когла Пейдж пытался подняться, то пропустил жесткий удар, который свалил его с ног – нокаут.