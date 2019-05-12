Grand Slam в Баку: у Эгутидзе из кимоно выпал запрещенный предмет (Видео)

Португальский дзюдоист Анри Эгутидзе проиграл свою схватку в рамках турнира серии Grand Slam в Баку в весьма специфичный способ.

Эгутидзе вышел на татами, но забыл, что положил в кимоно телефон. Стоило португальцу только сцепиться с соперником, как смартфон выпал. В итоге, рефери принял решение дисквалифицировать Эгутидзе, поскольку правилами запрещено прятать любые предметы под кимоно:

В столице Азербайджана Баку 10 мая начался международный турнир серии Grand Slam по дзюдо.

В первый день соревнований в активе украинцев бронзовая медаль Богдана Ядова в весовой категории до 66 кг.

Экс-чемпион мира Георгий Зантарая в этом весе стал седьмым. Артем Лесюк (60 кг) уступил в 1/16 финала, Марина Черняк (48 кг) и Мария Скора (57 кг) - в 1/8 финала.