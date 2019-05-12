Дзюдо: украинка Каланина победила на турнире в Баку

Новости спорта: В столице Азербайджана Баку завершился международный турнир серии Grand Slam по дзюдо.

Заключительный день соревнований принес украинцам "золото" в женской супертяжелой весовой категории (свыше 78 кг).

Победительницей стала Елизавета Каланина из Кременчуга, которая в финале взяла верх над словенкой Ларисой Черич.

Донетчанин Яков Хаммо (свыше 100 кг) в "малом финале" за "бронзу" уступил россиянину Антону Кривобокову и в итоге занял 5-е место.

Напомним, в первый день бакинского турнира киевлянин Богдан Ядов победил в схватке за 3-е место Мухриддина Тиловова из Узбекистана и завоевал бронзовую медаль. Экс-чемпион мира Георгий Зантарая в этом весе стал седьмым.

Отметим, что дзюдоисты в Азербайджане боролись не только награды, но и за лицензионные очки в олимпийском отборе к японскому Токио-2020.