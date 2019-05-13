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Левченко и Магучих выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Левченко и Магучих выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
08:51 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Соревнования в Швеции пройдут 30 мая.

Организаторы третьего в сезоне этапа «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, Швеция анонсировали конкурентное противостояние в секторе для прыжков в высоту 30 мая.

Организаторы пока еще не подали весь заявочный лист на свой этап, но назвали имена самых звездных спортсменов.

В прыжках в высоту будут соревноваться две украинки: серебряный призер чемпионата мира Юлия Левченко и самая молодая победительница этапа «Бриллиантовой лиги» Ярослава Магучих, а также россиянка Марина Ласицкене, которая выиграла 60 из своих последних 62 стартов, серебряный призер Олимпийских игр Мирела Демирева и шведка Эрика Кинси.

Легкоатлетка Левченко попробовала себя в другом виде спорта

Напомним, Богдан Бондаренко выступит на этапе «Бриллиантовой лиги» в Шанхае. Это будут его первые соревнования с 2017 года.

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Легкая атлетика, Юлия Левченко, Новости легкой атлетики, Ярослава Магучих.
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