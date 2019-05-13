США обыграли Финляндию в овертайме на ЧМ по хоккею

Новости спорта: Третий игровой день на чемпионате мира по хоккею.

На чемпионате мира по хоккею сборная США после поражения от Словакии и победы над Францией встречалась с командой Финляндии.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2, и при этом американцы позволили сопернику отыграться с 0:2. Впрочем, в овертайме США удалось победить благодаря индивидуальным действиям форварда Дилана Ларкина.

В другом матче дня Россия справилась с Чехией 3:0.

США - Финляндия 3:2 (в овертайме) (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 00:50 Шей (Дебринкат, Айхель) - 1:0, 10:36 Гудро (Айхель) - 2:0, 19:05 Персонен (Маннинен) - 2:1, 39:28 Оямайеки (Маннинен, Каски) - 2:2, в овертайме 03:47 Ларкин (Хьюз) - 3:2

Россия - Чехия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 13:92 Андронов (Хафизуллин, Нестеров) - 1:0, 32:35 Гусев (Кучеров) - 2:0, 59:04 Зайцев - 3:0

Другие матчи дня

Словакия - Канада 21:15

Норвегия - Швеция 21:15