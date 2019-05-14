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Кубок Стэнли: Сент-Луис перестрелял Сан-Хосе в 2-м матче финала Запада

Кубок Стэнли: Сент-Луис перестрелял Сан-Хосе в 2-м матче финала Запада
07:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: НХЛ

Новости спорта: «Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и сравнял счёт в серии, у Тарасенко передача.

Во втором матче серии финала Западной конференции НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2.

Счёт на третьей минуте открыл форвард гостей Джейден Шварц. Урожайным на голы вышел второй период. В начале игрового отрезка Винс Данн увеличил преимущество «блюзменов». Но затем лидер снайперской и бомбардирской гонок Логан Кутюр оформил дубль за 119 секунд, одну шайбу он забросил в меньшинстве. На 37-й минуте гостей вновь вывел вперёд Роберт Бортуццо. Точку в матче поставил Оскар Сундквист.

На счету российского форварда «блюзменов» Владимира Тарасенко результативная передача, 6 бросков в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 19.10 на льду (6.41 – в большинстве). У Ивана Барбашёва показатель полезности «+1», 2 броска и 5 силовых приёмов за 12.33.

Счёт в серии стал равным 1-1. Следующий матч состоится в Сент-Луисе 16 мая, начало – в 3:00

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, ХК Сент-Луис Блюз.
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