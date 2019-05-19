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Украина выиграла Кубок Европы по спортивной ходьбе

Украина выиграла Кубок Европы по спортивной ходьбе
20:48 Вс, 19 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости спорта: В Алитусе в активе украинцев три медали - два «золота» и «бронза».

Мужская и женская сборные Украины по спортивной ходьбе на 50 километров стали победителями Кубка Европы. Об этом сообщает сайт Федерация легкой атлетики Украины.

В составе мужской команды в литовском Алитусе шли Иван Банзерук, Валерий Литанюк, Сергей Будза и Дмитрий Собчук. Быстрее из них дистанцию преодолел Банзерук. Результат 3:48.40 ч обеспечил ему шестое место и олимпийский норматив. Отметим, что на прошлом Кубке Европы (Подебрады, Чехия, 2017) украинцы также победили.

У женщин к победе команду привели Валентина Мирончук, Елена Собчук, Кристина Юдкин и Людмила Шелест. При этом сразу трое из них финишировали в первой восьмерке и с личными рекордами. Мирончук была четвертой (4:15.50 ч), Собчук - шестой (4:17.07 ч), а Юдкина - восьмой (4:19.57 ч).

Позже на дистанции 20 км наша мужская команда завоевала в Алитусе «бронзу». Состав национальной команды сформировали Иван Лосев, Эдуард Забуженко, Виктор Шумик и Олег Свистун. 

 

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Сборная Украины, Ходьба, Спортивные новости, Новости спорта.
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