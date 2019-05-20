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В Киеве ярко отметили Олимпийский день

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В Киеве ярко отметили Олимпийский день
14:22 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Телеграф Спорт Фото: НОК Украины

Новости спорта: На выходных столичная Оболонская набережная собрала более 5000 активных киевлян на настоящем празднике спорта – “Олимпийском дне-2019”.

На выходных на столичной Оболонской набережной состоялся Олимпийский день 2019, который собрал более 5000 активных киевлян на настоящем празднике спорта. Его организаторами стали Национальный олимпийский комитет Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины, Киевской городской государственной администрацией и Федерацией легкой атлетики Украины.

В нынешнем году программа была приурочена к 125-летнему юбилею создания МОК. И любители спорта могли отметить эту дату вместе с Олимпийской семьей. Для них организовали насыщенную программу забегов. В этом году она включала целых три дистанции. Самая короткая, детская, была рассчитана на новичков (500 м). Для бегунов-любителей – “Олимпийская миля” – 1600 м. Наконец, профи бежали 3 000 м. 

"В этот раз мы сделали акцент на беговую программу, потому что люди сперва учатся ходить, а потом бегают. Бег – это первый вид спорта, если можно так сказать, которым начинает заниматься человек.

Для нас очень важная популяризация бега. Мы совместно с Федерацией легкой атлетики планируем много активностей и олимпийский день – только первый шаг", - отметил президент НОК, олимпийский чемпион Сергей Бубка.

Традиционно среди гостей праздника было много звездных спортсменов - Наталья Добрынская, Александр Абраменко, Ольга Саладуха, Валерий Андрейцев, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Георгий Зантарая, Кеджау Ньябали, Владислав Гераскевич и другие известные атлеты.

На дистанции “Олимпийская миля” (1600 м) звездные украинские спортсмены во главе с Сергеем Бубкой, который бежал вместе со своей маленькой внучкой Алисой, стартовали бок о бок с другими участниками праздника.

Беговую программу завершила дистанция “для выносливых” – 3 км, где победители были торжественно отмечены медалями и ценными призами.

Отметим, что Олимпийский день-2019 будут отмечать во всех уголках нашего государства, и после Киева эстафетную палочку примут регионы – праздник прошагает городами, поселками, спортивными лагерями Украины.

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Киев, Сергей Бубка, Олимпиада, НОК, НОК Украины, Олимпийский день.
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