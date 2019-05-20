ЧМ-2019 по хоккею: Россия обыграла Швейцарию (Видео)

Новости спорта: Сборная России победила Швейцарию в матче ЧМ-2019 по хоккею.

Сборная России выиграла шестой матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва победили команду Швейцарии со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Российские хоккеисты открыли счёт в первом периоде стараниями Артёма Анисимова. Во втором периоде большинство реализовал Никита Кучеров, которого идеальной передачей нашёл Никита Гусев. Для первой спецбригады россиян этот гол стал седьмым в численном преимуществе на турнире. Окончательный счёт установил Кучеров, оформивший дубль на 56-й минуте матча.

ЧМ-2019 Швейцария 0 : 3 Россия

0:1 – Анисимов (Орлов, Гусев) – 03:36 (5x5), 0:2 – Кучеров (Гусев) – 26:20 (5x4), 0:3 – Кучеров (Анисимов, Зайцев) – 55:20 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).