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Швеция обыграла Латвию на ЧМ-2019 по хоккею

Швеция обыграла Латвию на ЧМ-2019 по хоккею
20:36 Пн, 20 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: Латвия лишилась шансов на выход в четвертьфинал ЧМ-2019, проиграв Швеции.

Сборная Швеции обыграла Латвию в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4. Латвийцы потеряли шансы на выход в четвертьфинал ЧМ, в активе команды шесть очков после шести матчей.

Счёт во встрече был открыт на 11-й минуте, отличился нападающий шведской сборной Элиас Петтерссон. В середине второго периода сборная Латвии сравняла счёт усилиями Роберта Букартса. На 34-й минуте шведы вновь вышли вперёд, гол в актив записал Адриан Кемпе. На старте третьего периода подопечные Боба Хартли забили дважды благодаря точным броскам Яниса Якса и Букартса, оформившего дубль.

На экваторе периода Швеция вновь захватила преимущество, голы забили Антон Ландер и Патрик Хёрнквист.

На 57-й минуте Букартс оформил хет-трик, но в концовке Швеция выиграла благодаря броску Денниса Расмуссена в пустые ворота соперника.

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Хоккей, Сборная Швеции, Сборная Латвии, ЧМ-2019.
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