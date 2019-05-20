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Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею

Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2019 по хоккею
22:27 Пн, 20 Май 2019 Телеграф isport.ua

Новости спорта: В Кошице играют команды из группы А, а на арене в Братиславе проходят матчи группы В.

Сегодня, 20 мая, определились все участники 1/4 финала чемпионата мира 2019 года.

Последним четвертьфиналистом стала сборная Швеции, обыгравшая латвийскую национальную команду (5:4).

Из группы А в данную стадию пробились Канада, США, Финляндия и Германия. В группе В, в стадию на выбывание вышли Россия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Отметим, что хоккейный мундиаль проходит в Браитславе и Кошице, а финальный матч будет разыгран 26 мая. В первом городе играют свои поединки команды Швеции, России, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии, а во втором - Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания.

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Хоккей, Новости спорта, Сборная Канады, ЧМ-2019 по хоккею.
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