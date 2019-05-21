ЧМ-2019 по хоккею: Швейцария уступила Чехии

Новости спорта: Швейцария сняла вратаря при счёте 4:4 и уступила Чехии на ЧМ-2019.

Сборная Чехии обыграла Швейцарию в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4.

Швейцарии удалось быстро открыть счёт: Лукас Фрик отличился на старте третьей минуты матча. Чешская команда сумела отыграться и к 27-й минуте счёт стал 3:1 благодаря заброшенным шайбам Якуба Ворачека, Доминика Симона и Михаэля Фролика. До второго перерыва соперники обменялись голами Тристана Шервая и Доминика Кубалика. На 42-й минуте Шервай оформил дубль, сократив до минимума отставание Швейцарии.

На 57-й минуте счёт стал 4:4 после гола Нино Нидеррайтера. В концовке Швейцария сняла вратаря и пропустила в пустые ворота от Яна Рутты.