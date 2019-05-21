Сборная Финляндии уступила Германии на ЧМ-2019

Новости спорта: Сборная Финляндии проиграла Германии на чемпионате мира по хоккею 2019.

Сборная Финляндии уступила команде Германии в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 2:4.

Счёт во встрече был открыт на 16-й минуте, точным броском отличился финский форвард Харри Песонен. На 18-й минуте немецкий форвард Марк Михаэлис восстановил равновесие в счёте. Во втором периоде команды также обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Юхани Тюрвяйнен и Доминик Кагун. На 45-й минуте Леон Драйзатль вывел вперёд сборную Германии. В концовке Драйзайтль забил в пустые ворота, установив окончательный счёт.

ЧМ-2019 Финляндия 2 : 4 Германия

1:0 – Песонен (Лехтонен, Йокихарью) – 15:05 (5x4), 1:1 – Михаэлис (Плахта, Айзеншмид) – 17:04 (5x5), 2:1 – Тюрвяйнен (Оямяки) – 24:07 (5x5), 2:2 – Кагун (Драйзайтль) – 33:13 (5x5), 2:3 – Драйзайтль (Пфёдерль) – 44:46 (5x4), 2:4 – Драйзайтль – 59:00 (en)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).