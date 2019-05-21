ЧМ-2019 по хоккею: Словакия обыграла Данию

Новости спорта: Сборная Словакии одолела Данию на ЧМ-2019.

Сборная Словакии оказалась сильнее команды Дании в своём заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Встреча проходила без заброшенных шайб до концовки второго периода, когда счёт открыл защитник сборной Словакии Мартин Маричин, которому помог рикошет от датского защитника. на 47-й минуте Дания восстановила равновесие благодаря заброшенной шайбе Миккеля Бёдкера. В основное время и в овертайме голов больше забито не было, в серии буллитов удача оказалась на стороне словаков.

ЧМ-2019. 21 мая 2019, вторник.

Словакия 2 : 1 Дания

1:0 – Маринчин (Студенич, Надь) – 39:04 (5x5), 1:1 – Бёдкер (Русселль, Йенсен) – 46:41 (5x3), 2:1 – Надь – 65:00 ( ПБ)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).