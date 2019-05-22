Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

В Словакии на чемпионате мира по хоккею завершились матчи группового этапа. По итогам семи туров определились участники 1/4 финала, а также две команды, которые покидают элитный дивизион.
Центральным матчем 1/4 финала станет противостояния сборных России и США. Также вызывает интерес поединок Швеции против Финляндии.
Пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Канада — Швейцария
Россия — США
Финляндия — Швеция
Чехия — Германия
Четвертьфинальные матчи состоятся уже в четверг, 23 мая. Действующим чемпионом мира является Швеция.
Покидают элитный дивизион сборные Франции и Австрии. Поднялись с Дивизиона IA команды Казахстана и Беларуси.
Напомним, что сборная Украины по хоккею осталась в Дивизионе IB. По итогам чемпиона мира, прошедшего в Эстонии, украинцы заняли пятое место в группе.