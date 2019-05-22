Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Новости спорта: Матчи четвертьфиналов пройдут 23-го мая.

В Словакии на чемпионате мира по хоккею завершились матчи группового этапа. По итогам семи туров определились участники 1/4 финала, а также две команды, которые покидают элитный дивизион.

Центральным матчем 1/4 финала станет противостояния сборных России и США. Также вызывает интерес поединок Швеции против Финляндии.

Пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Канада — Швейцария

Россия — США

Финляндия — Швеция

Чехия — Германия

Четвертьфинальные матчи состоятся уже в четверг, 23 мая. Действующим чемпионом мира является Швеция.

Покидают элитный дивизион сборные Франции и Австрии. Поднялись с Дивизиона IA команды Казахстана и Беларуси.

Напомним, что сборная Украины по хоккею осталась в Дивизионе IB. По итогам чемпиона мира, прошедшего в Эстонии, украинцы заняли пятое место в группе.