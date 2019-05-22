Представлены медали Европейских игр 2019

Новости спорта: Большой спортивный европейский форум пройдет в Беларуси с 21 по 30 июня

За месяц до начала II Европейских игр, которые с 21 по 30 июня состоятся в Минске, состоялась презентация медалей будущего форума. В дизайне медалей нашел отражение главный символ соревнований, а именно, волшебный цветок папоротника – Папараць кветка.

Организаторы соревнований отмечают: «Его форма – это классический круг, внутри которого изображены лучезарные элементы с размытыми контурами. Именно так выглядит солнце в яркий летний день, напоминая о времени проведения Игр. Конец июня – самый жаркий период белорусского лета, когда солнце словно плавится на небосклоне».

Не случаен и диаметр медали 9,5 сантиметров, ведь население Беларуси составляет 9,5 миллионов человек. Впечатление домашнего уюта и тепла добавляет чехол для медалей, изготовленный из натурального дерева. Это вызывает ассоциации с традиционными белорусскими ремеслами, природой и, в частности, лесами.

Всего для II Европейских игр будет изготовлено 1084 медали: по 329 золотых и серебряных и 426 бронзовых. Наименование вида спорта и дисциплины, в которой вручается медаль, будет на обратной стороне каждой награды. Кроме медалей, которые получат призеры турнира, будут изготовлены памятные награды для всех участников и представителей спортивных делегаций II Европейских игр. Эти медали станут уменьшенной копией наград медалистов соревнований.

На сегодня в активе украинцев уже 198 лицензий. Окончательный состав Олимпийской сборной Украины для участия в Минске-2019 станет известен в начале июня.