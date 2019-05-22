Украина успешно выступила на чемпионате Европы по самбо

Новости спорта: Наши спортсмены заняли второе место в общекомандном зачете, завоевав 20 медалей.

В испанском Хихоне прошел чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо. Сборная Украины завоевала 4 золотых, 6 серебряных и 10 бронзовых медалей.

Победителями соревнований стали Наталья Смаль (до 72 кг), Владислав Руднев (до 82 кг), Галина Ковальская (до 80 кг) и Анна Антикало (до 68 кг).

Серебряные медали команде принесли Андрей Кучеренко (до 62 кг), Виталий Гребенюк (свыше 100 кг), Петр Давыденко (до 90 кг), Анастасия Спасай (свыше 100 кг), Богдан Бабенко (до 57 кг), Вадим Бурчак (до 74 кг).

Третьи места у Анастасии Шевченко (до 60 кг), Ярослава Давидчука (до 90 кг), Анатолия Волошинова (до 100 кг), Анастасии Новиковой (до 52 кг), Елены Сайко (до 64 кг), Артура Саркисяна (74 кг), Алексея Моисеева (до 100 кг), Кристины Бондарь (до 56 кг), Виталия Добрянского (до 52 кг), Бачуки Багишвили (до 68 кг).

Отметим, что в общекомандном зачете Украина заняла 2-е место.