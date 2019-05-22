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Макгрегор рассказал подробности потасовки с командой Нурмагомедова

Макгрегор рассказал подробности потасовки с командой Нурмагомедова
11:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Конор Макгрегор вспомнил события драки на турнире UFC 229.

Эк- чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор вспомнил об инциденте, произошедшем после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в октябре 2018 года.

"На момент начала потасовки бой уже был завершен. Хабиб перелез через клетку и прыгнул в толпу, с целью спровоцировать драку. Оказавшись в толпе, он стал уклоняться от драки. Он струсил. Они всегда ведут себя как крысы.

Он захотел создать этот хаос. Тогда я подумал: "Окей, я тоже в деле", — и вскочил на вершину клетки вслед за ним. Его брат прибежал на помощь. Я видел его там, это было похоже на рождественский подарок. Я ударил его, у нас завязалась драка.

Потом мы оказались в клетке, я прислонился к ней, но двое его друзей подкрались сзади. Когда я ударил одного, второй зашел сбоку и ответил мне.

Последний противник подбежал ко мне со скоростью 100 миль в час. Он попытался ударить меня справа, а я ответил слева. Бум! Это был последний удар в ту ночь. Я победил", — цитирует Макгрегора BJ Penn.

Ранее Макгрегор рассказал, что заработал на продаже виски колоссальную сумму.

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UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Новости UFC.
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