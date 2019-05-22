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Сент-Луис установил уникальное достижение в НХЛ

Сент-Луис установил уникальное достижение в НХЛ
11:39 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Еще в январе Блюз были на последнем месте в турнирной таблице.

Сент-Луис Блюз обыграл Сан-Хосе Шаркс (5:1) в шестом матче серии и выиграл финал Западной конференции НХЛ. Для Блюзменов это четвертый финал Кубка Стэнли в истории, они никогда не ставали чемпионами плей-офф.

Также Сент-Луис стал первой командой с момента расширения НХЛ в 1967 году, которая сумела выйти в финал плей-офф, занимая последнее место в регулярном сезоне после того как сыграла не менее 20 матчей. В январе Блюз замыкали турнирную таблицу Запада, но выиграли 28 поединков в оставшихся 42 турах и попали в плей-офф.

В последний раз Сент-Луис играл в финале Кубка Стэнли 49 лет назад. В 1970 году Блюз проиграли Бостон Брюинс (0:4).

В нынешнем сезоне Блюз вновь сыграют против Брюинс. Первый матч серии состоится 28 мая.

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Хоккей, Новости хоккея, ХК Сан-Хосе.
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