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Хоккей: обзор матча Россия - Швеция (Видео)

Хоккей: обзор матча Россия - Швеция (Видео)
12:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Россия крупно обыграла Швецию и выиграла группу В на ЧМ-2019.

Сборная России победила Швецию в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:4. Россияне выиграли группу В, не проиграв ни разу.

Счёт был открыт на восьмой минуте, автором заброшенной шайбы стал шведский нападающий Габриэль Ландеског. На старте второго периода подопечные Ильи Воробьёва быстро отыгрались и вышли вперёд. Сначала гол после классной комбинации забил Артём Анисимов, вскоре удачно подставил клюшку Евгений Дадонов. Россияне набрали обороты и до перерыва забили ещё четыре гола усилиями Александра Овечкина, Кирилла Капризова, Михаила Григоренко и Евгения Малкина.

На 53-й минуте Вильям Нюландер сократил отставание Швеции, но Дмитрий Орлов быстро восстановил разницу в пять шайб. В концовке игры Оливер Экман-Ларссон и Джон Клингберг установили окончательный счёт.

Лучшие моменты матча

Все четвертьфиналы пройдут 23 мая.

17:15 Канада — Швейцария

17:15 Россия — США

21:15 Финляндия — Швеция

21:15 Чехия — Германия.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая.

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Чемпионат мира, Сборная России, Хоккей, Сборная Швеции, ЧМ-2019.
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