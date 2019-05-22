PlayStation 5 могут оснастить 32 ГБ оперативной памяти

Новости спорта: Также консоль оснастят двумя терабайтами для хранения данных.

Консоль PlayStation 5 для разработчиков имеет 32 ГБ памяти GDDR6 и 2 ТБ памяти для хранения данных. Об этом рассказал TheNerdMag, уточнив, что источником утечки является американское Управление контроля качества.

TheNerdMag опубликовал список самых важных элементов PS5 для разработчиков, указав точную маркировку микросхем. Массив GDDR6 собран из 16 чипов производства Samsung. На консоли также есть три элемента памяти DDR4 от той же Samsung, каждый по 2 ГБ. Долговременное хранение данных осуществляется на чипах флеш-памяти Toshiba. Они распаяны по всей основной плате PS5 и имеют общий объём 2 ТБ. TheNerdMag также уточнил, что потребительская версия приставки может быть иной.

Ранее президент и исполнительный директор Sony Кэнитиро Ёсида продемонстрировал быстродействие PlayStation 5 на примере Marvel's Spider-Man. Она загрузила игру менее чем за секунду, хотя PS4 выполняла ту же задачу за восемь секунд. Официально Sony пока не анонсировала дату выхода новой консоли. По слухам, релиз состоится в первом квартале 2020 года.