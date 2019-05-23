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Сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону

Сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону
08:51 Сегодня Телеграф Биатлон

Новости спорта: Биатлонные сборные Украины вышли из отпуска.

Женская и мужская сборные Украины по биатлону начали летнюю подготовку к новому сезона, сообщает Biathlon.com.ua.

Программа сбора женщин имеет стрелковую направленность, на данный момент в белорусских Раубичах тренируются как спортсменки основы, так и с юниорской команды.

Среди участниц на данный момент Елена Пидгрушная, Юлия Журавок, Ольга Абрамова, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Катерина Бех, Анастасия Рассказова, Оксана Москаленко.

Юлия Джима ранее заявляла, что не знает в какой группе будет проводить тренировки, а пока хочет полностью решить все проблемы со здоровьем.

Руководят работой женской команды тренеры Валерий Лесников, Владимир Махлаев, Александр Беланенко и коуч юниоров Илья Лопухов.

Среди мужчин, которые проводят предсезонную подготовку в Буковеле, присутствуют Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк, Виталий Труш, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

В команде Б находится занимающихся индивидуально Сергей Семенов, а также Руслан Бригадир, Владислав Кошовец, Юрий Сытник и Сергей Телень.

Следующий сезон начнется 1 декабря этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде.

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Биатлон, Елена Пидгрушная, Новости биатлона, Ольга Абрамова, Александр Беланенко, Юлия Журавок, Надежда Белкина, Анна Кривонос, Дарья Блашко, Оксана Москаленко, Анастасия Рассказова, Катерина Бех, Валерий Лесников, Владимир Махлаев.
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