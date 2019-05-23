Санитра - о начале подготовки биатлонной сборной Украины к новому сезону

Новости спорта: Тренер мужской команды рассказал, как будет проводиться подготовка к сезону.

Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра объяснил решения касательно состава команд А и Б, а также рассказал о том, как будет проводиться подготовка к сезону:

По сравнению с прошлым сезоном, в команде нет ни Андрея Доценко, ни Виталия Кильчицкого. Почему так произошло?

В команде мы работаем по четкой системе и по перспективе спортсмена. Поэтому, они не попали ни в команду А, ни в команду Б для подготовки к сезону. Скажу, что в прошлом сезоне Андрей Доценко имел очень много возможностей показать себя, но, я думаю, что ему нужно подумать о своей спортивной карьере: что именно он хочет от нее.

Виталий Кильчицкий также имел много возможностей. Особенно в начале сезона: и на Кубке IBU, и на Кубке мира. Но потом пропал. По решению тренерского совета он не попал ни в один состав по подготовке к новому сезону (сейчас Кильчицкий тренируется со своим личным тренером в финском Лахти).

А что скажете по Сергею Семенову? У него был неплохой старт сезона 6 место в индивидуальной гонке. Но потом что-то пошло не так... Сейчас он переведен в команду Б. Как у него дела?

Сейчас по Семенове ничего не могу говорить, потому что надо проанализировать еще некоторые моменты его подготовки. Я не смог приехать на тренерский совет, который был в апреле в Конча-Заспе. Поэтому, пока я не могу ничего о нем сказать. Я буду очень рад, если Сергей по своей программе вернется в бывшую физическую форму (сейчас Сергей Семенов тренируется в Швейцарии).

Этот сбор в Буковеле короткий. Он продлится до 2 июня. Затем куда вы поедете?

Сбор в Буковеле мы делаем второй сезон подряд. Здесь мы выполняем базовую работу: знакомимся с программой на сезон, с тренировочным процессом, спортсмены узнают новые правила нашей работы. Именно здесь мы решаем много технических вопросов: с оружием, с материалами, которые нам нужны для подготовки к сезону.

Уже второй сбор будет полноценным – именно на том уровне, на котором мы хотим: и по обеспечению и по готовности спортсменов. Второй сбор будет в Словакии, в Осрбли. Дальше – Обертиллиах и Антхольц, где будет выполнена часть подготовки так, чтобы мы почувствовали атмосферу и стрельбище стадиона, где будет проходить чемпионат мира. В сентябре будет сбор в Оберхофе. Также планируем принять участие в летнем чемпионате Германии, который пройдет в Рупольдинге и после этого будем выступать на летнем чемпионате Украины.