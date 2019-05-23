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Четверг, 23.05.2019
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ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая

ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
13:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: 23 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четвертьфинальные матчи.

23 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся четвертьфинальные матчи. В Братиславе выяснять отношения будут сборные России и США, Чехии и Германии, а в Кошице путёвки в полуфинал разыграют Канада и Швейцария, Финляндия и Швеция

ЧМ-2019 по хоккею:

Расписание четвертьфинальных матчей 23 мая:

17:15 Канада — Швейцария

17:15 Россия — США - Хспорт

21:15 Финляндия — Швеция - Хспорт

21:15 Чехия — Германия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошицеи продлится до 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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Хоккей, Новости хоккея, ЧМ-2019 по хоккею.
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