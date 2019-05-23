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Волейбол. Украинец Плотницкий продолжит карьеру в Перудже

Волейбол. Украинец Плотницкий продолжит карьеру в Перудже
15:07 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Нападающий сборной Украины продолжит играть в Италии.

Нападающий сборной Украины Олег Плотницкий стал игроком итальянской «Перуджи», сообщает volleynews.it.

Перед этим украинец выкупил свой контракт у «Монцы» и стал свободным агентом.

В прошлом сезоне «Перуджа» стала серебряным призером чемпионата Италии, уступив в финальной серии «Чивитанове» со счетом 2:3. Кроме того, новая команда Плотницкого является обладателем Кубка Италии.

В чемпионате Италии Плотницкий выступает с осени 2017 года. До того времени он играл за харьковский «Локомотив».

На данный момент волейболист находится в Южном, где вместе со сборной Украины готовится к матчам Золотой Евролиги-2019.

Матч Золотой Евролиги Финляндия – Украина состоится 25 мая, начало – в 19:00.

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Волейбол, Новости волейбола, Олег Плотницкий, ВК Перуджа.
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