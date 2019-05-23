Украинские кикбоксеры заняли 2-е общекомандное место на этапе КМ-2019 в Венгрии

Новости спорта: В Венгрии прошел очередной розыгрыш Кубка мира 2019 года по кикбоксингу WAKO.

В этом году это было 25-е проведение соревнований мирового уровня в Будапеште, на котором собралось рекордное количество участников – более 3000 из 39 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга Украины “Вако”.

Итогом трехдневного турнира стало второе общекомандное место сборной Украины по кикбоксингу, впереди только хозяева — команда Венгрии.

Президент Национальной федерации кикбоксинга Украины WAKO Ольга Павленко так прокомментировала этот результат: “Видимо, как минимум, за последние десять лет это первый подобный результат. Я на самом деле довольна выступлением. В целом, команда хорошая, ребята подготовленные. Командный спортивный дух у всех присутствовал. Поэтому смело можно говорить, что вояж в Будапешт выдался удачным.

После этих соревнований у нас состоятся сборы для взрослых в августе и Кубок Украины в сентябре. Далее спортсмены будут готовиться на чемпионат мира. Напомню, что первенство планеты по кикбоксингу WAKO проводят раз в два года. Из-за того, что в нынешнем году будет чемпионат мира, конкуренция сумасшедшая, ведь все готовятся к Всемирным играм. Поэтому венгерский этап Кубка мира был для нас очень важен для обкатки”.

Всего несколько лет осталось до следующих Всемирных игр. Сейчас на каждом крупном международном турнире проходит как обкатка спортсменов, возможных претендентов на поездку в Бирмингем (США) в 2021 году, так и просмотр будущих соперников. Отбор на Всемирные игры в США пройдет на чемпионате Европы в 2020 году.

Напомним, лучшим спортсменом в неолимпийских видах спорта по итогам сезона-2018 в Украине был признан Орфан Сананзаде - чемпион мира и Всемирных игр по кикбоксингу.