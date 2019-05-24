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Определились полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею

Определились полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею
08:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: В Словакии на чемпионате мира по хоккею состоялись поединки 1/4 финала.

В Словакии на чемпионате мира по хоккею состоялись поединки 1/4 финала. По их итогам в полуфинал мирового первенства вышли сборные России, Канады, Финляндии и Чехии.

Пары 1/2 финала чемпионата мира по хоккею:

Россия — Финляндия

Канада — Чехия

Полуфинальные матчи состоятся уже в субботу, 25 мая. Отметим, что Швеция, действующий чемпион мира, не сумела защитить титул, уступив в овертайме Финляндии.

Покинули элитный дивизион сборные Франции и Австрии. Поднялись с Дивизиона IA команды Казахстана и Беларуси.

Напомним, что сборная Украины по хоккею осталась в Дивизионе IB. По итогам чемпиона мира, прошедшего в Эстонии, украинцы заняли пятое место в группе.

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Хоккей, Новости хоккея, Сборная России по хоккею, Сборная Канады по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею.
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