Россия - США: обзор матча ЧМ-2019 по хоккею (Видео)

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09:45 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная России победила команду США в четвертьфинале ЧМ-2019.

Сборная России оказалась сильнее команды США в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 4:3.

Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева.

Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США.

На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться США уже не успели.

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Сборная России, Сборная США, ЧМ-2019, ЧМ-2019 по хоккею.
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