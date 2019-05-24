Букмекеры назвали фаворита ЧМ-2019 по хоккею

Новости спорта: На хоккейном ЧМ-2019 определились все участники полуфиналов.

На хоккейном ЧМ-2019 определились все участники полуфиналов. Букмекеры оценили шансы команд стать чемпионом.

По оценке аналитиков, главный фаворит — сборная России. Сделать ставку на команду Ильи Воробьёва можно с коэффициентом 1.70. Это соответствует вероятности 51%. В четвертьфинале россияне обыграли команду США — 4:3.

Шансы команды Канады составляют примерно 25%, сделать ставку на североамериканцев можно с коэффициентом 3.50. Канадцы совершили громкий камбэк в 1/4 финала, сравняв счёт в игре со Швейцарией за 0.4 секунды до финальной сирены. Непосредственно перед этой шайбой поставить на победу Канады можно было с коэффициентом 60.00.

Поставить на команду Чехии можно с коэффициентом 6.00, что соответствует вероятности 14%. Подопечные Милоша Ржиги в 1/4 финала уверенно победили Германию — 5:1.

Наконец, вероятность триумфа Финляндии эксперты оценили коэффициентом 9.00, это примерно 10% вероятности. Суоми в первом раунде плей-офф в овертайме выбили из борьбы сборную Швеции — 5:4.

Полуфиналы турнира пройдут 26 мая. В 16:15 мск Россия сыграет с Финляндией, а в 20:15 мск Канада померится силой с Чехией.