Чемпионку турнира по сквошу наградили вибратором

Новости спорта: Победительница обвинила организаторов в сексизме и уже отправила жалобу в федерацию сквоша – вместе с вибратором.

В Испании вспыхнул громкий скандал. Организаторы женского турнира по сквошу Asturias Squash Championship 2019 подарили секс-игрушку девушке, занявшей первое место. В качестве приза за победу Элизабет Садо получила вибратор.

"Я была очень удивлена, шокирована, – сказала Садо. – Организаторы, наверное, сделали это по приколу, хотели чем-то отличиться. Но это очень... по-сексистски, это дискриминация". Возмущенная таким подарком чемпионка уже направила жалобу, вместе с вибратором, в испанскую федерацию сквоша. Сообщается, что три человека, участвовавшие в организации скандального турнира, уже подали в отставку.

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