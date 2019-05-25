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Серия шоссейных велогонок пройдет в центре столицы в День Киева

Серия шоссейных велогонок пройдет в центре столицы в День Киева
11:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости спорта: Сразу три велогонки на шоссе Race Horizon Park пройдут в Киеве, который 25 мая празднует День города.

Как сообщили в оргкомитете велогонок, по традиции главной изюминкой Race Horizon Park станет Horizon Park Race Maidan в самом центре украинской столицы. Велосипедистам придется преодолеть 10 кругов по 13 километров, которые сформируют общую дистанцию в 130 километров.

"Далее по маршруту мужской гонки стартуют соревнования женщин, носящих название Kyivs'ka Sotka Women Challenge. Спортсменки преодолеют такую же задиристую трассу в 107 км", - уточнили в оргкомитете соревнований.

Отметим, что традиционная субботняя гонка на этот раз пройдет по измененным кольцом длиной 13 километров, это самый длинный круг в истории Race Horizon Park. Гонщики и гонщицы преодолеют улицу Крещатик и бульвар Тараса Шевченко, а потом поедут по проспекту Победы до Шулявского моста, где и развернутся.

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Для участия зарегистрировалось 16 мужских и 11 женских команд. В гонках примут участие хорошо известные украинцам команды из Беларуси, Польши, Чехии, Сербии, Казахстана, Турции. Впервые в женской гонке будут команды из Бразилии и Финляндии. Таким образом, география Race Horizon Park расширяется. 7 украинских мужских команд будут бороться за подиум и очки для отбора на Олимпиаду-2020 в Токио.

Изюминкой соревнований станет возрождение традиционной гонки Киевский Критериум в формате Критериум Мастерс. На старт выйдут многочисленные любители, любители спорта и профессионалы мирового велоспорта в категории Мастерс. Гонщики преодолеют дистанцию 40 км по динамическому и зрелищном кольцу от Бессарабской площади до Майдана Незалежности.

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Киев, Велоспорт, День Киева, Race Horizon Park, Park Race Maidan.
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