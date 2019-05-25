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Хоккей: слова наставника Финляндии перед матчем с Россией
14:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сегодня состоятся два полуфинала чемпионата мира по хоккею.

Финский хоккейный тренер Исмо Лекхонен поделился мнением о противостоянии сборных России и Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоится сегодня, 25 мая, и начнётся в 16:15.

«Россияне неплохо защищаются в меньшинстве. Им помогает наличие в воротах Андрея Василевского, одного из лучших голкиперов в НХЛ.

Россия может подсесть морально, если Финляндия будет защищаться с той же интенсивностью, как в игре со Швецией. Нужно отнять у команды Ильи Воробьёва время и пространство. На неё будет давить тот факт, что у России задача-минимум — выход в финал. Нужно чаще провоцировать россиян.

Кучеров всегда может сотворить произведение искусства, ему нельзя давать шайбу. Необходимо также минимизировать количество бросков от Овечкина», — цитирует специалиста Ilta-Sanomat.

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Сборная России, Сборная Финляндии, ЧМ-2019 по хоккею, Исмо Лекхонен.
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