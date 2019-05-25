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Финляндия вышла в финал ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Россию

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Финляндия вышла в финал ЧМ-2019 по хоккею, обыграв Россию
18:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная России со счётом 0:1 проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019.

Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 0:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

ЧМ-2019 Россия 0 : 1 Финляндия

0:1 – Анттила (Йокихарью, Кивиранта) – 50:18 (5x5)

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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