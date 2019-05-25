Золотая Евролига: Мужская сборная Украины обыграла Финляндию

Новости спорта: Мужская сборная Украины в тяжелом матче обыграла Финляндию в рамках Золотой Евролиги.

Мужская сборная Украины по волейболу победила Финляндию в первом туре Золотой Евролиги.

Украинцы в напряженной борьбе уступили финнам в первом сете — 28:30. Во второй партии сильнее уже были украинские волейболисты — 25:22. Третий и четвертый сет также остались за Украиною.

Таким образом, Украина возглавила группу С. Но завтра состоится еще один матч первого тура Беларусь — Чехия. Отметим, что в плей-офф выходит только победитель группы.

В следующем матче 29 мая Украина сыграет против Чехии.

Золотая Евролига. Мужчины. Группа С

Финляндия — Украина 1:3 (30:28, 22:25, 17:25, 22:25)