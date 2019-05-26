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"Такая игра нам не подходит": Буре прокомментировал поражение России

"Такая игра нам не подходит": Буре прокомментировал поражение России
15:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Легендарный хоккеист Павел Буре прокомментировал вылет России с чемпионат мира по хоккею.

Чемпион мира легендарный игрок сборной России и НХЛ Павел Буре прокомментировал поражение сборной России в полуфинале ЧМ-2019 со сборной Финляндии (0:1).

«Понятно, что вся страна смотрела игру, все переживали и хотели, чтобы ребята дошли до финала, но это спорт, увы, такое случается даже с самыми сильными командами. Я смотрел матч в компании Владимира Потанина, и он сказал, что в третьем периоде, примерно на десятой минуте, будет забита шайба и счет больше не изменится. Так в итоге и произошло. Как ему удалось дать точный прогноз? Было заметно, что наша команда свалилась в вязкую игру, которую смогли навязать нам финны, а такая игра нам не подходит. Конечно, по уровню и мастерству наша команда была сильнейшей на турнире, но мы не должны были давать сопернику возможность диктовать ход игры. Это главная причина поражения. Ну и, конечно, если не забиваешь, то не выигрываешь, а нашим вчера забить не удалось.

Если команда выигрывала, то все были королями. Стоило только оступиться, все сразу начинали нещадно критиковать. Наши ребята ехали защищать честь страны, делали все возможное, но, к сожалению, так бывает. У финнов была далеко не самая сильная сборная, но даже в таком составе они не отошли от своей стратегии, гнули свою линию и сумели добиться своего", — цитирует Буре Sport24.

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Павел Буре, Хоккей, Новости спорта, ЧМ-2019.
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