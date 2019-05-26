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Россия заняла 3-е место ЧМ-2019, обыграв по буллитам Чехию

Россия заняла 3-е место ЧМ-2019, обыграв по буллитам Чехию
19:29 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сборная России обыграла Чехию в серии буллитов и завоевала бронзу ЧМ-2019.

Сборная России встречалась с командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года по хоккею в Братиславе. Игра закончилась со счётом 3:2 Б в пользу команды Ильи Воробьёва.

Счёт открыл Михаил Григоренко, подправивший дальний бросок Михаила Сергачёва. Чехи довольно быстро восстановили паритет стараниями Михала Ржепика, а в концовке первого игрового отрезка Доминик Кубалик вывел номинальных гостей вперёд. В начале второго периода Артём Анисимов сравнял счёт при помощи рикошета от клюшки Радко Гудаса. Основное время, как и дополнительное, не выявили победителя, и судьба противостояния решалась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне сборной России.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В финале встретятся сборные Финляндии и Канады.

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Сборная России, Хоккей, Сборная Чехии, ЧМ-2019.
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